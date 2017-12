Unterföhring (ots) - Große Stars für eine große Benefiz-Gala: Anastacia, Jonas Kaufmann, David Garrett, Katie Melua, Stefanie Heinzmann, Roland Kaiser, Ivy Quainoo, Wincent Weiss, voXXclub und die Spider Murphy Gang unterstützen den Weltstar und Stifter José Carreras im Kampf gegen Leukämie auf der Musik-Bühne. SAT.1 Gold zeigt "Die José Carreras Gala 2017" - zum ersten Mal aus München - am Donnerstag, 14. Dezember 2017, ab 20:15 Uhr live aus den Bavaria-Studios. Gastgeber José Carreras: "Mit München verbinde ich viele wunderbare Momente, als Künstler auf der Bühne, aber auch als Kämpfer gegen Leukämie. München ist der Sitz unserer deutschen Stiftung und schon allein deshalb für mich ein besonderer Ort. Ich freue mich sehr, meine vielen internationalen und nationalen Künstlerfreunde nach München zu bitten, um gemeinsam für ein großes Ziel einzutreten: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem." An den Spendentelefonen nehmen zahlreiche Sport-, Theater-, TV-, Musik- und Society-Stars die Anrufe entgegen: Klaus Augenthaler, Martin Gruber, Alexander Hold, Joey Kelly, Miss Germany Soraya Kohlmann, Alexander Kumptner, Dr. Antje Kühnemann, Dieter Landuris, Olaf Malolepski, Sven Martinek, Alexander Mazza, Desirée Nick, Prinz Leopold von Bayern, Timothy Peach, Simon Pierro, Marcel Remus, Julia Scharf, Nicola Tiggeler, Jürgen Tonkel, Elmar Wepper, Sarah Winkhaus und Daniela Ziegler. Unterstützt werden sie von den Größen der Musikbühne: David Garrett, Roland Kaiser, Wincent Weiss, Stefanie Heinzmann, Jonas Kaufmann, Ivy Quainoo, voXXclub sowie Günther Sigl und Barny Murphy.



Nina Eichinger und Matthias Killing führen an der Seite von Gastgeber, Stifter und Moderator José Carreras durch die große Spenden-Gala, die bereits zum 23. Mal stattfindet.



Michaela Kiermaier, Vice President Channel Management SAT.1 Gold: "Wir unterstützen von Herzen 'Die José Carreras Gala 2017' - deshalb begleitet SAT.1 Gold in diesem Jahr die beliebte und erfolgreiche Benefiz-Sendung bereits zum vierten Mal als exklusiver TV-Partner. Ganz besonders freuen wir uns, dass die große Live-Gala erstmals in unserer Heimatstadt München stattfindet."



Produziert wird "Die José Carreras Gala 2017" von Kimmig Entertainment.



Restkarten für die 23. "José Carreras Gala" bei München Ticket: ht tps://www.muenchenticket.de/guide/tickets/21e0l/Die+Jose+Carreras+Gal a+2017.html sowie über die José Carreras Leukämie-Stiftung: Tel. 089 272 904 - 0 oder E-Mail jcg@carreras-stiftung.de



José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.



1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits rund 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die "José Carreras Gala" ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit über 120 Millionen Euro Spenden eine der langfristig erfolgreichsten Benefiz-Galas im deutschen Fernsehen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.carreras-stiftung.de und www.josecarrerasgala.de.



Spendenkonto:



Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung Commerzbank AG MuÌ^nchen IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01 BIC: DRESDEFF700



Spendenhotline: (+49) 01802 400 100



(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die Kosten abweichen) SMS-Spende über 5 Euro: Stichwort BLUTKREBS an 81190



"Die José Carreras Gala 2017" - am Donnerstag, 14. Dezember 2017, live und frei empfangbar um 20:15 Uhr bei SAT.1 Gold. Im Anschluss um 23:45 Uhr: "Roland Kaiser - Grenzenlos: live im Dresdener Kulturpalast".



Pressekontakte: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Petra Dandl Sprecherin SAT.1 Gold Tel.: +49 (89) 9507-1169 E-Mail: Petra.Dandl@ProsSiebenSat1.com



Bildredaktion Tabea Werner Tel.: +49 (89) 9507-1167 E-Mail: Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



http://presse.sat1gold.de



Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. Dr. Gabriele Kröner Geschäftsführender Vorstand Elisabethstraße 23 | 80796 München Tel: 089 / 27 29 04 -0 E-Mail: presse@carreras-stiftung.de www.carreras-stiftung.de; www.josecarrerasgala.de







OTS: SAT.1 Gold newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107380 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107380.rss2