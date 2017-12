11.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Verbund (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen Name und Rechtsform: Wagner Privatstiftung Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Christa Nachname(n): Wagner Position: Aufsichtsrat VERBUND AG 5299006UDSEJCTTEJS30 Art: Aktie ISIN: AT0000746409 Verkauf Preis(e) Volumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...