Seit den Verlaufstiefs aus September 2016 bei 8,83 Euro befindet sich das Wertpapier der Deutschen Bank in einer klaren Aufwärtsbewegung und konnte Anfang 2017 ein erstes Zwischenhoch bei 17,82 Euro markieren. An dieser Stelle startete jedoch eine nicht unerwartete Konsolidierungsphase und führte zeitweise auf 13,11 Euro wieder abwärts. Seither sind aber wieder steigende Notierungen zu vernehmen, die sich bis in den Bereich von 16,44 Euro und damit über einen untergeordneten Abwärtstrend erstrecken konnten. Die letzten Handelstage waren wieder einmal von einer zwischengeschalteten Konsolidierung begleitet, die im Freitagshandel jedoch dynamisch zur Oberseite aufgelöst worden ist. Damit besteht nun eine direkte Handelsgelegenheit zurück an die aktuellen Jahreshochs und kann für ein fortgesetztes Long-Investment herangezogen werden.

Solange der Unterstützungsbereich bestehend aus den Vorhochs zwischen 16,30 bis 16,44 Euro verteidigt werden kann, sind weitere Zugewinne an 16,90 Euro binnen Wochenfrist vorstellbar. Darüber dürfte schließlich das Jahreshoch bei 17,82 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer rücken und macht ein Long-Investment auf aktuellem Kursniveau durchaus attraktiv. Die Verlustbegrenzung sollte sich allerdings noch unterhalb der Marke von 15,65 Euro aufhalten, da jederzeit mit zwischengeschalteten Gewinnmitnahmen gerechnet werden muss. Darunter dürfte sich das Chartbild der Deutschen Bank verstärkt eintrüben und Abgaben auf 14,81 Euro erlauben. Gänzlich zurückziehen würden Käufer unterhalb dieses Kursniveaus - dann wäre sogar ein Test der Sommertiefs bei 13,11 Euro vorstellbar.

Einstieg per Market-Buy-Order: 16,44 Euro

Kursziel: 16,90 / 17,82 Euro

Stopp: < 15,65 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,79 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Bank AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 16,44 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

