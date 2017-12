Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA Unternehmen: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 11.12.2017 Kursziel: 8.10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 7,60 auf EUR 8,10. Zusammenfassung: Die Q3-Ergebnisse bestätigen unsere Ansicht, dass Aroundtown sich mitten in einer starken Wachstumsphase befindet. Das Unternehmen hat seit Jahresbeginn sein Gewerbeimmobilienportfolio um rund 76% auf EUR8,8 Mrd. gesteigert. Die Mieterlöse (+87%) und das FFO I-Ergebnis (+73%) kletterten weiterhin, während die Neubewertungen ebenfalls stark ausfielen und das NAV-Wachstum getrieben haben. Die Aufnahme der AT-Aktien in den SDAX-Index im September stellt einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte dar. Wir gehen davon aus, dass das Handelsvolumen unter dem neuen Listing (AT1 GR) zunehmen wird, und dass das Unternehmen nächstes Jahr in den MDAX aufsteigt. Dazu hat S&P kürzlich das verbesserte Portfolioprofil von Aroundtown mit einer Hochstufung des Corporate-Credit-Ratings auf BBB+ (zuvor: BBB) anerkannt. Ein auf überarbeiteten Prognosen basierendes Bewertungsmodell ergibt nun ein Kursziel von EUR8,10 (zuvor: EUR7,60). Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen. First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 7.60 to EUR 8.10. Abstract: Third quarter reporting confirmed our view that Aroundtown is in the midst of a strong growth phase. The company has now grown its commercial portfolio some 76% YTD to EUR8.8bn. Rental and operating income (+87%) and FFO I (+73%) remained ascendant, while revaluations (Q3: EUR228m) were also strong and helped drive NAV growth. The September inclusion of AT shares in the SDAX index was also a key milestone for the company. We expect an upgrade into the MDAX next year as trading volumes under the new listing (AT1 GR) rise. S&P also recently recognised AT's improved asset profile with an upgrade of its corporate credit rating to BBB+ (old: BBB). Our updated forecasts and model result in a price target of EUR8.10 (old: EUR7.60). We stick to our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15973.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

