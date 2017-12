MARTINSRIED (dpa-AFX) - Der Biotechkonzern Morphosys kommt bei der Entwicklung seines Medikamentenkandidaten MOR208 bei einer bestimmten Form von Lymphzellenkrebs voran. So sprachen 52 Prozent der Patienten einer derzeit laufenden klinichen Phase-2-Studie auf das Mittel in Kombination mit der Krebsarznei Lenalidomid an, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die progressionsfreie Überlebensdauer betrug im Schnitt 11,3 Monate. Dabei wurden den Angaben zufolge keine unerwarteten Nebenwirkungen beobachtet. Zum Stichtag der Datenauswertung nahmen 51 Patienten an der Studie teil.

MOR208 ist der am weitesten fortgeschrittene eigene Medikamentenkandidat von Morphosys und ein großer Hoffnungsträger. Die jetzt präsentierten Daten hatte das Unternehmen bereits zu einem früheren Zeitpunkt bei der US-Arzneimittelaufsicht FDA vorgelegt. Die Behörde hatte daraufhin im Oktober dem Medikament den Status "Therapiedurchbruch" verliehen. Dieser wird vergeben, wenn erste klinische Daten darauf hinweisen, dass Wirkstoffe eine signifikant bessere Wirksamkeit gegenüber derzeit verfügbaren Therapien für schwerwiegende oder lebensbedrohliche Erkrankungen aufweisen könnten. Mit dem Status ist zudem eine Beschleunigung der Prüfungszeit für die Zulassung verbunden, die damit nur noch sechs Monate beträgt.

Die Morhosys-Aktie sprang nach Bekanntwerden der Daten an und lag am frühen Nachmittag noch knapp 0,8 Prozent im Plus./nas/she

