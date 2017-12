11.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Berenberg Bank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Letzte Woche fand die 15. European Conference der Berenberg Bank im Pennyhill Park Hotel in der Nähe von Ascot statt. Es präsentierten einige österreichische Firmen, darunter auch SBO . Und SBO ist auch der einzige heimische Wert, den das Equity Sales-Team von Berenberg vor den Vorhang holt. Andrea Ferrari , vom Berenberg Sales-Team, meint zu SBO: Schoeller is my top pick: there is a buying opportunity in a name at the bottom of the cycle, probably the worst seen by the oil...

Den vollständigen Artikel lesen ...