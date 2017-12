Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayers Entwicklungspartner Janssen hat den Zulassungsantrag für den Blutverdünner Xarelto zur Behandlung der Volkskrankheit Atherosklerose wie geplant noch vor dem Jahresende auch in den USA eingereicht. Damit dürfte das umsatzstärkste Bayer-Medikament in dieser wichtigen Indikation auf dem größten Medizinmarkt der Welt noch vor der Europäischen Union verschreibbar werden.

Vor fünf Wochen hatte Bayer den Zulassungsantrag für den Wirkstoff Rivaroxaban in Kombination mit Aspirin zur vorbeugenden Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Hochrisikopatienten schon bei der Arzneimittelbehörde EMA eingereicht. Während die EMA im Schnitt fast 13 Monate bis zur Zulassung eines Medikaments braucht, dauert es bei der US-Gesundheitsbehörde FDA laut Statistik rund 10 Monate.

Mit dieser Indikation erschließt sich Bayer einen Milliardenmarkt für sein ohnehin umsatzstärkstes Medikament. Etwa 30 Millionen Menschen, so hieß es im August bei Vorstellung der Compass-Studie, die die Basis für den jetzigen Zulassungsantrag ist, umfasse der weltweite Patientenkreis, der so erreicht werde. In der Studie hatte sich der Blutverdünner (zweimal täglich 2,5 mg plus Acetylsalicylsäure 100 mg einmal täglich) als äußerst effektiv zur Vorbeugung gegen Schlaganfälle und Herzinfarkte erwiesen.

Xarelto ist seit 2008 auf dem Markt und darf mittlerweile zur Behandlung von sieben Krankeitsbildern eingesetzt werden. 2016 wurden allein von Bayer mit dem Mittel weltweit 2,9 Milliarden Euro umgesetzt. In der Spitze peilt der Konzern einen Jahresumsatz von 5 Milliarden Euro an. Ob sich mit der Behandlungsoption Atherosklerose daran etwas ändern wird, ist derzeit unklar.

In den USA wird der Blutverdünner von Janssen Pharma, einer Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson, verkauft. Wegen unerwünschter Blutungen als Nebenwirkung sind in dem Land etwa 20.000 Klagen gegen die Pharmafirmen anhängig. Kürzlich hat eine Jury einer Klägerin Recht gegeben und ihr deswegen 28 Millionen Dollar zugesprochen. Bayer wird dagegen Rechtsmittel einlegen.

