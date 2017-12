Liebe Leser,

die Barrick Gold Aktie könnte auf dem aktuellen Niveau unter 12 Euro aus Value-Sicht durchaus interessanter werden. Denn das Unternehmen hat recht geringe Förderkosten (bezogen auf die sogenannten AISC-Förderkosten) und hat die Schuldenlast deutlich verringert. Es gibt aber eine größere Unsicherheit in Bezug auf die Tochter in Tansania. Dort kommen ca. 10 Prozent der Goldförderung von Barrick Gold her - und die Regierung Tansanias hatte einen Exportstopp verhängt. Angeblich ... (Peter Niedermeyer)

