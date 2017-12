Nasdaq-100 wieder im Zeichen der Bullen

Richard Pfadenhauer,

im Donnerstagstief erreichte der Nasdaq-100 Index die steile Aufwärtstrendlinie der letzten Monate und prallte dort nach oben hin ab. Eine kleine Bodenbildung wurde mit dem Kurssprung am Freitag vollendet. Allerdings blieben Anschlusskäufe aus, nach der hohen Eröffnung am Freitag kippte der Index am zentralen Widerstandsbereich bei 6.374 - 6.380 Punkten nach unten hin ab und konsolidierte den Rest des Handelstages zurück zum Triggerbereich des Doppelbodens bei 6.333 - 6.336 Punkten.

Heute deutet sich kurz vor Handelsstart eine kaum veränderte Wocheneröffnung an. Im Idealfall prallt der Index am Triggerbereich des Doppelbodens bei 6.333 - 6.336 Punkten nach oben hin ab und attackiert erneut den zentralen Widerstandsbereich bei 6.374 - 6.380 Punkten. Wird diese nachhaltig gebrochen, kann ein Rallyschub bis 6.426 und später 6.490 - 6.500 Punkte folgen. Unterhalb von 6.330 liegt bei 6.290 - 6.300 die nächste Auffangzone für Kursrücksetzer. Erst mit Bruch der Aufwärtstrendlinie bei 6.275 entstehen kleine Signale für die Bären, dann können die Vorwochentiefs nochmals getestet werden.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.10.2017 - 08.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2012 - 08.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW8L76 5,32 5.740 10,21 29.03.2018 NASDAQ-100 Index HW8L7L 2,92 6.020 18,66 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.12.2017; 14:51 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW8LA4 5,25 6.980 10,23 29.03.2018 NASDAQ-100 Index HW8L9R 3,09 6.720 17,33 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.12.2017; 14:55 Uhr

