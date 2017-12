Genf (ots) -



Im Pitch um den gesamten Media-Etat der L'Oréal-Gruppe ab 2018 hat

sich die Publicis Media durchgesetzt. Erstmalig ist auch das

Influencer- und Community Management integriert. Somit werden Paid,

Owned und Earned Media (POEM) von einer Agentur betreut. Die Publicis

Media wird dafür eine neue Geschäftseinheit in der Schweiz gründen,

die Boutique-Agentur iBeauty. Damit stellt sich Publicis der

Herausforderung, unsere Marken über alle Konsumenten-Touchpoints

hinweg zu beraten.



Die neue Agentur wird neben dem Mediaeinkauf vor allem den Fokus

auf die integrierte Beratung entlang aller Kanäle legen. Dazu zählen

neben den klassischen und digitalen Mediagattungen vor allem auch

Social Media und die Produktion von Content und digitalen

Werbemitteln. "Wir sind überzeugt, mit iBeauty einen starken Partner

für unsere Marken im Zeitalter des Digitalmarketings und der Daten

gefunden zu haben. Unsere neue Agentur wird uns eine Beratung

erteilen, die integriert sowohl die Bereiche Verbraucher-Touchpoints,

klassische und digitale Medien, Social Media einschliesst, als auch

die Entwicklung von Inhalten und von Partnerschaften", erklärt

Marc-André Heller, Country Manager von L'Oréal in der Schweiz.



Seit Anfang 2017 bereitete die L'Oréal Gruppe in den

deutschsprachigen Märkten die Ausschreibung vor. "Neue

Technologielösungen, integriertes Prozessmanagement und die

permanente Live ROI Analyse haben uns überzeugt. Mit iBeauty

entwickeln wir die klassische Mediaagentur weiter in einen

integrierten POE-Partner für unsere Marken", erläutert Andreas Neef,

Media Direktor DACH von L'Oréal.



Die Weiterentwicklung der Agenturlandschaft der L'Oréal-Gruppe ist

ein weiterer Bestandteil in der digitalen Transformation: "iBeauty

konnte uns einen holistischen Mediaeinkauf anbieten, basierend auf

Daten und Verbraucherverhalten. Mit dieser Agentur werden wir die

Art, wie wir Werbeflächen kaufen, grundlegend verändern", erläutert

Jorge Novais de Oliveira, Media Direktor Schweiz von L'Oréal.



