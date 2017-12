Mainz (ots) -



Jana Pareigis wird ab April 2018 die Moderation des "ZDF-Mittagsmagazins" in Berlin übernehmen. Die 36-jährige Hamburgerin moderiert seit 2014 vor allem die Frühschiene des "ZDF-Morgenmagazins". Jana Pareigis wird auch weiterhin als Vertretung von Dunja Hayali im "ZDF-Morgenmagazin" nach 7.00 Uhr zur Verfügung stehen.



Die Redaktion des "ZDF-Mittagsmagazins" zieht im April 2018 vom ZDF-Sendezentrum in Mainz ins ZDF-Hauptstadtstudio nach Berlin und wird dort mit der Redaktion des "ZDF-Morgenmagazins" verschmolzen. "Das ZDF bündelt damit seine journalistische Schlagkraft aus der Hauptstadt", sagt ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey: "Ich freue mich, dass mit Jana Pareigis eine junge Kollegin mit viel journalistischer Neugier, Professionalität und Charme das Gesicht des 'ZDF-Mittagsmagazins' aus Berlin wird."



Leiter der neuen Redaktion Tagesmagazine Berlin wird der bisherige ZDF-"Moma"-Chef Andreas Wunn, der für beide Sendungen auch als Moderator vertretungsweise vor der Kamera stehen wird. "Jana Pareigis hat sich als versierte Journalistin und sympathische Gastgeberin zu früher Stunde im ZDF einen Namen gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir sie nun auch in unserem erfolgreichen Nachrichtenmagazin am Mittag einsetzen können", sagt Andreas Wunn.



Jana Pareigis, Jahrgang 1981, begann ihre Karriere als Reporterin und Moderatorin bei der Deutschen Welle, bevor sie zum ZDF wechselte. Sie studierte Politikwissenschaften in Berlin, New York und Hamburg. Für das "ZDF-Morgenmagazin" war sie in den vergangenen Jahren auch als Reporterin unterwegs, um vor Landtagswahlen über die politische Lage in den deutschen Bundesländern zu berichten.



Norbert Lehmann, der bisherige Redaktionsleiter und Moderator des "ZDF-Mittagsmagazins", wird Jana Pareigis als Moderator am Mittag gelegentlich vertreten, aber künftig als Leiter der Stabsstelle Besondere Aufgaben/Formatentwicklung in der Hauptredaktion Sport vor allem als Präsentator des Sportblocks in den "heute"-Nachrichten um 19.00 Uhr und anderen Sportsendungen zu sehen sein. "Der Zuschauer erwartet in den unterschiedlichen Moderationsrollen Abwechslung. Der beliebte Moderator Norbert Lehmann wird auch seine neue Aufgabe mit journalistischer Prägnanz und unverfälschter Frische ausfüllen", sagt ZDF-Chefredakteur Peter Frey. Norbert Lehmann, Jahrgang 1960, war für das ZDF unter anderem bereits als Studioleiter in Wiesbaden tätig. Den Zuschauern ist er auch als Moderator von "ZDF spezial"-Sendungen und royalen Übertragungen bekannt. Für Sondersendungen steht er auch weiterhin zur Verfügung.



