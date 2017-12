Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc. Unternehmen: Almonty Industries Inc. ISIN: CA0203981034 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 11.12.2017 Kursziel: 1,10 CAD Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from CAD 0.80 to CAD 1.10. Abstract: Since our last update of 6 September, Almonty has made substantial progress in negotiating fixed priced contracts for its 2018 output. Following discussions with management, we raise our average 2017/18 net price assumption (year end: 30 Sep) for the company's WO3 concentrate by 8.7% to USD250/MTU (previously: USD230/MTU) and for 2018/19 by 10.8% to USD288/MTU (previously: USD260/MTU). The recent rally in the tungsten price has prompted Almonty to plan large increases in output. Our new 2017/18 volume forecast of 196k MTU WO3 concentrate is 31.5% above our previous figure of 149k MTU. For 2018/19 we model group production of 178k MTU - 55.5% above our previous forecast of 114.5k MTU. Meanwhile, management continues to reschedule and restructure debt. The 2016/17 annual report, which is expected before Christmas, should show net gearing approaching 50% - down from over 250% at the end of March. The strengthening of the balance sheet is likely to mean that the qualified insolvency statement included in the 2015/16 annual report will not feature in 2016/17. Sentiment should also benefit from the uplisting from the TSX Venture Exchange to the main Toronto board planned for the first quarter of the New Year and a dual listing in South Korea following completion of negotiations to finance the Sangdong project. According to management, the annoucement of a deal is only weeks away. Following the commissioning of Sangdong, which is scheduled for 2020, Almonty's market share of non-conflict tungsten outside China will exceed 50%. Our peer group-based valuation of Sangdong is little changed on our note of 6 September, but we have raised our numbers for Almonty's producing mines at Los Santos and Panasqueira to reflect higher price and volume than we previously modelled. We now see fair value for the Almonty share at CAD1.10 (previously: CAD0.80) and maintain our Buy recommendation. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 0,80 auf CAD 1,10. Zusammenfassung: Seit unserem letzten Update vom 6. September hat Almonty erhebliche Fortschritte bei der Aushandlung von Verträgen mit festen Preisen für ihre Produktion im Jahr 2018 erzielt. Nach Gesprächen mit dem Management erhöhen wir unsere durchschnittliche Nettopreisannahme (Geschäftsjahresende: 30.9.) für das WO3-Konzentrat 2017/18 um 8,7% auf USD 250/MTU (zuvor: USD 230/MTU) und für 2018/19 um 10,8% auf USD288 /MTU (zuvor: USD260/MTU). Der jüngste Anstieg des Wolframpreises hat Almonty dazu veranlasst, einen starken Anstieg der Produktion zu planen. Unsere neue Mengenprognose von 196.000 MTU WO3 für 2017/18 liegt um 31,5% über unserem bisherigen Wert von 149.000 MTU. Für 2018/19 modellieren wir eine Konzernproduktion von 178 Tsd. MTU - 55,5% über unserer bisherigen Prognose von 114,5 Tsd. MTU. Inzwischen ist ein großer Teil der Verbindlichkeiten umgeschuldet worden. Im Geschäftsbericht 2016/17, der vor Weihnachten erwartet wird, dürfte sich der Nettoverschuldungsgrad von knapp über 250% Ende März der 50%-Marke nähern. Die Stärkung der Bilanz wird voraussichtlich dazu führen, dass die im Geschäftsbericht 2015/16 enthaltene eingeschränkte Insolvenzerklärung 2016/17 nicht mehr erscheint. Darüber hinaus dürften das für das erste Quartal des neuen Jahres geplante Uplisting vom dem TSX Venture Exchange in das Hauptsegment der Börse Toronto und eine Doppelnotierung in Südkorea nach Abschluss der Verhandlungen zur Finanzierung des Sangdong-Projekts dem Sentiment bezüglich der Aktie zuträglich sein. Der Geschäftsführung zufolge steht die Ankündigung eines Deals innerhalb der nächsten Wochen an. Nach der Inbetriebnahme von Sangdong, die für 2020 geplant ist, wird Almontys Marktanteil von konfliktfreiem Wolfram außerhalb von China 50% überschreiten. Unsere Peer Group-basierte Bewertung von Sangdong hat sich seit unserem Update vom 6. September kaum verändert, aber wir haben unsere Zahlen für Almontys produzierende Minen in Los Santos und Panasqueira erhöht, um höhere Preise und Volumen widerzuspiegeln, als wir zuvor modelliert hatten. Wir sehen nun den fairen Wert der Almonty-Aktie bei CAD1,10 (vorher: EUR0,80). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15975.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

