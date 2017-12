Hannover - Die laufende Woche steht voll und ganz im Zeichen der Geldpolitik, so die Analysten der Nord LB.Mit der FED, der EZB, der Bank of England (BoE) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) würden die Entscheidungsgremien von gleich vier der wichtigsten Zentralbanken zu ihren letzten geldpolitischen Sitzungen im Jahr 2017 zusammenkommen. Den Auftakt mache am Mittwoch die Federal Reserve, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die FED Funds Target Rate (upper bound) um 25 BP auf 1,50% anheben werde. Der dritte Zinsschritt in diesem Jahr sei gut vorbereitet worden und von den Kapitalmarktteilnehmern eingepreist.

