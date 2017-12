Liebe Leser,

Neuigkeit von Singulus (kompletter Name: Singulus Technologies AG): Man wolle die Eigenkapitalbasis stärken - auch, um den Auftragseingang finanzieren zu können. Und es soll auch die Finanzierung "von neuen Arbeitsgebieten" ermöglicht werden. Also soll frisches Kapital her, und das soll durch die Ausgabe "von bis zu 808.775 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien" geschehen. Das habe der Vorstand von Singulus mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen. So weit, so gut. ... (Peter Niedermeyer)

