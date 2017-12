FMW-Redaktion

Wir berichteten in den letzten Monaten aufmerksam über die Entwicklungen in der Türkei, besonders in Sachen Infation. Da übertreffen die Werte der letzten Monate jedes Mal deutlich die Erwartungen. Jüngst verkündeten die Statistiker für den Monat November eine Jahressteigerung von 12,98%.

Heute nun vermelden die Statistiker für die Türkei ein Bruttoinlandsprodukt, das im 3. Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahr um satte 11,1% gewachsen ist. Jetzt könnte man sagen. Wenn das BIP grob gesagt genau so stark wächst wie die Inflation, dann ist doch eigentlich alles in Ordnung? Denn dann können die Preissteigerungen durch die stärkere Wirtschaftsleistung ausgeglichen werden, weil es mehr Jobs und höhere Löhne gibt.

Nein, wir wollen hier kein Erdogan-Bashing betreiben. Wir reiten "nur" auf der trockenen Statistik herum. Warum jetzt +11,1%? In den drei Vorquartalen lag die ...

