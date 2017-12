Tagesausblick für 12.12.: DAX - Investoren warten auf die Zinsentscheidungen. Biotechs im Blick!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Dem DAX ging zum Wochenstart bei knapp 13.200 Punkten die Puste aus. Zudem stehen mit der EZB, Fed und der britischen Notenbank diese Woche drei Zinsentscheidungen an. Das führt zu einer entsprechenden Zurückhaltung bei den Investoren. Edelmetalle wie Gold, Palladium und Silber können sich zum Wochenauftakt derweil nach dem Kurssturz der vergangenen Woche stabilisieren.

Trader und Anleger aufgepasst.

Unternehmen im Fokus

Aurubis könnte nach Einschätzung von Analysten im vierten Quartal 2017 den Vorsteuergewinn möglicherweise um 36 Prozent steigern (Quelle: Thomson Reuters). Das gibt dem MDAX-Titel heute ordentlich Schwung. Die Deutsche Lufthansa meldete für November einen Anstieg der Fracht- und Sitzauslastung gegenüber dem Vorjahresmonat. Dennoch verbuchte das Papier heute leichte Kursabschläge. Evotec und Medigene zeigten sich heute erneut fester. Bei Evotec deutet sich ein kräftigerer Rebound an. Siemens gab heute einen Auftrag zum Bau von zwei Gaskraftwerken in Libyen bekannt. Das verhalf der Aktie heute auf knapp EUR 118. Tesla schleicht sich an das Hoch von Mitte November. Bei einem Ausbruch über 326 US-Dollar ergibt sich aus technischer Sicht weiteres Potenzial bis 360 US-Dollar. Wacker Chemie profitierte heute vor allen von positiven Analystenkommentaren.

MTU Aero Engines lädt morgen zur Investoren- und Analystenkonferenz. Fraport meldet Verkehrszahlen für November. Morphosys lädt zur Telefonkonferenz zum Firmenprogramm "Mor208".

Wirtschaftsdaten

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Dezember

USA - Beginn des Offenmarktausschuss der Federal Reserve Bank (Fed) - (bis 13. Dez.)

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.950/13.000/13.070/13.100 Punkte

Der DAX eröffnete mit einem kleinen Gap. Danach ging es allerdings leicht nach Süden. Dabei wurde auch die Gap-Oberkante vom Freitagmorgen nach unten durchbrochen. Aktuelle findet der Index im Bereich von 13.100 Punkten eine Unterstützung. Solange diese Marke hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.200 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 22.11.2017 - 11.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.12.2010 - 11.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX x3 (TR) Index HW03DL 57,09 3,00 Open End LevDAX x8 (TR) Index HW08DL 8,63 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.12.2017; 17:37 Uhr



Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX x3 (TR) Index HW03DS 25,96 3,00 Open End ShortDAX x8 (TR) Index HU94Q8 11,76 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.12.2017; 17:38 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct.

