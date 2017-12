Liebe Leser,

Aurelius konnte zuletzt erneut an Wert gewinnen. Die Aktie legte am Freitag etwa 0,2 % zu und an diesem Montag noch einmal 0,9 %. Damit schaffte sie das Comeback in einen charttechnisch beachtlichen Aufwärtsmarsch. Charttechniker meinen nun, die Aktie könnte in der neuen Woche Chancen auf einen Ausbruch in Richtung 60 Euro haben und damit auch ein Zwischenhoch knacken. Insofern existieren gute Möglichkeiten, neue Kursrekorde zu erzielen. Im Einzelnen: Die Aktie notiert bei ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...