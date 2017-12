TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 12/11/17 -- JG Wealth Inc. has announced that it is undertaking the split of its issued and outstanding shares on the basis of two shares for each existing share held. Each shareholder of record of the Company as of the close of business on the record date will receive one additional share for each share held on such date.

The shares will begin trading on a split basis (ex-distribution) at the open on Tuesday, December 12, 2017.

Upon completion of the split, there will be approximately 110,868,344 shares issued and outstanding.

The name and symbol will not change.

All open orders will be purged from the book at the market close on December 11, 2017. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the two-for-one stock split.

JG Wealth Inc. a annonce qu'elle procedait au fractionnement de ses actions emises et en circulation sur la base de deux actions pour chaque action existante detenue. Chaque actionnaire inscrit de la Societe a la fermeture des bureaux a la date de cloture des registres recevra une action supplementaire pour chaque action detenue a cette date.

Les actions commenceront a etre negociees sur une base fractionnee (ex-distribution) a l'ouverture le mardi 12 decembre 2017.

A la cloture de la scission, environ 110 868 344 actions seront emises et en circulation.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Toutes les commandes ouvertes seront purgees du livre a la cloture du marche le 11 decembre 2017. Les courtiers doivent rappeler leurs commandes en tenant compte du fractionnement d'actions de deux pour un.

Trading on a Split Basis/Negociation sur une base divise: Le 12 decembre/December 2017 Record Date/Date d'enregistrement: Le 13 decembre/December 2017

