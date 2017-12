Der spanische Staat will die gute Wirtschaftslage nutzen, um möglichste viele Anteile an der Bank zu verkaufen, die er in der Finanzkrise gerettet hat. Die nun offerierten sieben Prozent sind rund 840 Millionen Euro wert.

Spanien schreitet mit der Privatisierung der verstaatlichten Bank Bankia voran. Der spanische Bankenrettungsfonds Frob will weitere sieben Prozent an Bankia-Aktien für rund 840 Millionen Euro verkaufen. Die Bank war in der Finanzkrise durch den Zusammenschluss von sieben spanischen ...

