Liebe Leser,

auf der schiefen Bahn gab es für die Aktie der Dialog Semiconductor auch in der vergangenen Woche kein Halten. Der Kurs ermäßigte sich bis zum Freitag auf 22,95 Euro und verlor auch am Montag weiter an Boden. Es ging noch einmal um 3 Prozent hinab. Damit geht das Trauerspiel weiter, wenn auch nicht mehr in dem rasanten Tempo der zweiten Novemberhälfte.

An dieser Stelle kann ein klein wenig Hoffnung für die leidgeprüften Aktionäre aufkommen, denn das massive Abwärtsmomentum ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...