Straubing (ots) - Man muss sich das einmal vorstellen: Erst führt VW seine Dieselkunden mit dem Versprechen hinter die Fichte, ein besonders umweltschonendes Auto zu kaufen. Als der Schwindel auffliegt, verweigert sich der Konzern verbraucherfreundlichen Lösungen, lockt lieber mit angeblichen Umweltprämien, die der Umwelt jedoch eher schaden, weil sie den Absatz von PS-starken SUV noch stärker ankurbeln. Nun will Matthias Müller den gebeutelten Kunden auch noch das Dieselprivileg nehmen. Tut so, als sei er plötzlich zum Umweltschützer geworden. Das ist unverfroren.



