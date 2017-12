FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Montagabend als insgesamt sehr ruhig charakterisiert. Lediglich Papiere aus der vierten Reihe hätten sich nennenswert bewegt - so zum Beispiel Fabasoft, die am Abend 2,1 Prozent fester gestellt worden. Die österreichische Fabasoft hatte am Abend eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Warum der Kurs letztlich stieg, vermochte der Marktteilnehmer nicht zu erklären. "Die Stücke sind zunächst gegeben worden, doch dann kamen Käufer in die Aktie", sagte der Händler. Auch Paragon wurden nach einem Zukauf 3 Prozent fester getaxt. Der Autozulieferer übernimmt mit der HS Genion GmbH den größten Wettbewerber im Markt für Karosserie-Kinematik vollständig.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.160 13.124 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2017 16:35 ET (21:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.