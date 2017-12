Pressemitteilung

Änderung in der Direktion der Vaudoise Versicherungen

Lausanne, 12. Dezember 2017 - Renato Morelli, Stellvertretender Generaldirektor, COO, und die Vaudoise haben beschlossen, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Diese Entscheidung erfolgt aufgrund unterschiedlicher Ansichten in Bezug auf die strategische Vision und die Organisation des Unternehmens.

Die Zuständigkeiten von Renato Morelli werden von den Kollegen des Direktionsausschusses übernommen. Die Direktion bedankt sich bei Renato Morelli für seinen Einsatz und wünscht ihm viel Erfolg für seine berufliche Zukunft.

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Mit einem Prämienvolumen von rund CHF 1,8 Milliarden ist die 1895 gegründete Gruppe Vaudoise Versicherungen in der ganzen Schweiz tätig. Die Vaudoise ist die einzige unabhängige Westschweizer Versicherungsgesellschaft und gehört zu den 10 grössten Schweizer Versicherern. Sie beschäftigt rund 1'500 Mitarbeitende und 100 Lernende. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).