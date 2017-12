Osnabrück (ots) - Vor Spitzentreffen von Union und SPD: Thüringens CDU-Chef fordert gemeinsame Leitidee



Mohring: Nur Wahlprogramme vorlesen, bringt nichts - Groko-Parteien sollten sich um gesellschaftlichen Zusammenhalt kümmern



Osnabrück. Thüringens CDU-Vorsitzender Mike Mohring hat die Teilnehmer am Spitzengespräch von Union und SPD aufgefordert, eine Leitidee für gemeinsame Sondierungen zu formulieren. Mohring sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag): "Eine Große Koalition braucht auch ein großes Thema, an dem sie arbeiten will. Der gesellschaftliche Zusammenhalt wäre so etwas." Der Landeschef erinnerte an die Spaltung der Gesellschaft. "Hier muss viel versöhnt und Enttäuschung beseitigt werden." Mit einer solchen Leitidee könnten Union und SPD in Sondierungsgespräche gehen und ein entsprechendes Regierungsprogramm gestalten. "Es bringt nichts, sich jetzt zu treffen und gegenseitig die Wahlprogramme vorzulesen. Dass das nicht weiterhilft, haben die gescheiterten Jamaika-Verhandlungen gezeigt."



