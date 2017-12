Siemens-Anleihen mit 4 bis 8% Zinsen

Wer ziemlich genau vor einem Jahr in die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) investiert hat und die Aktie noch immer hält, konnte bislang nur einen geringfügigen Kursgewinn von weniger als einem Prozent für sich verbuchen. Mit einem Jahrestiefststand bei 108 Euro und einem Jahreshöchststand von 133 Euro strapazierte der turbulente Kursverlauf der Siemens-Aktie in den vergangenen 12 Monaten die Nerven der Anleger beträchtlich.

Wer der Aktie innerhalb des nächsten Jahres auf ihrem aktuellen Niveau von 117 Euro - nicht zuletzt wegen der durchaus positiven Analysteneinschätzungen - auch in den kommenden 12 Monaten einen halbwegs stabilen Kursverlauf zutraut, könnte die neuen, von der Erste Group angebotenen Aktienanleihen mit und ohne Schutz für ein Investment ins Auge fassen.

8,00% Zinsen ohne Schutz: Wenn die Siemens-Aktie am 19.12.18 auf oder oberhalb des am 21.12.17 fixierten Ausübungspreises notiert, dann wird die Anleihe, ISIN: AT0000A1Z379, mit ihrem Nennwert von 100 Prozent und einem 8-prozentigen Kupon zurückbezahlt. Notiert die Aktie am 19.12.18 unterhalb des Ausübungspreises, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung einer am 21.12.17 errechneten Anzahl von Siemens-Aktien erfolgen.

6,00% Zinsen mit 20% Schutz: Auch bei der 6,00% Protect Aktienanleihe auf die Siemens-Aktie, ISIN: AT0000A1Z361, wird der Zinskupon am Laufzeitende unabhängig vom Kursverlauf der Aktie an die Anleger ausgeschüttet. Unter der Voraussetzung, dass der Siemens-Kurs innerhalb des gesamten Beobachtungsperiode (21.12.17 bis 19.12.18) permanent oberhalb der bei 80 Prozent des Startwertes liegenden Barriere verbleibt, wird die Anleihe am Laufzeitende mit ihrem Nennwert von 100 Prozent zurückbezahlt. Fällt der Aktienkurs während der Beobachtungsperiode unter die Barriere, dann wird die Anleihe am Laufzeitende - außer, die Aktie notiert dann wieder oberhalb des Startwertes - mittels der Aktienzuteilung getilgt.

4,00% Zinsen mit 20% Schutz: Die 4,00% Protect Pro Aktienanleihe auf die Siemens-Aktie, ISIN: AT0000A1Z353, wird mit 100 Prozent zurückbezahlt, wenn die Aktie genau am Bewertungstag (19.12.18) auf oder oberhalb der bei 80 Prozent des Ausübungspreises angebrachten Barriere notiert. Andernfalls erfolgt auch die Tilgung dieser Anleihe mittels der Aktienzuteilung.

Die drei Anleihen können derzeit ab einem Anlagebetrag von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag erworben werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit diesen drei unterschiedlich ausgestatteten Aktienanleihen finden Anleger bei einem halbwegs stabilen Kursverlauf der Siemens-Aktie innerhalb des nächsten Jahres Brutto-Renditechancen von 4,00 bis 8,00 Prozent vor.

Quelle: zertifikatereport.de