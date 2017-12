FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4VE2 HSH NORDBANK MZC 17 14/22 0.000 %

FGUI XFRA DE0009763268 BOERSENAMPEL FDS GLOBAL R 1.691 EUR

XFRA DE000HSH35N6 HSH NORDBANK MZP 5 12/19 0.000 %

ROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.178 EUR

TNE2 XFRA US8793822086 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1 0.202 EUR

PUP XFRA US74460D1090 PUBLIC STORAGE DL-,10 1.696 EUR

W8U XFRA US69360J1079 PS BUSINESS PARKS 0.721 EUR

LN3 XFRA US5272881047 LEUCADIA NATL DL 1 0.085 EUR

GU9 XFRA US4016171054 GUESS ? INC. DL-,01 0.191 EUR

CP5 XFRA US1689051076 CHILDREN'S PLACE INC. 0.339 EUR

AAZ XFRA US0325111070 ANADARKO PET.CORP. DL-,10 0.042 EUR

AE4 XFRA US0236081024 AMEREN CORP. DL-,01 0.388 EUR

NYVQ XFRA TH0765010R16 AIRPORTS THAIL.-NVDR-BA 1 0.022 EUR

S0Q XFRA MHY7542C1066 SCORPIO TANKERS DL -,01 0.008 EUR

TNE5 XFRA ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1 0.200 EUR

ENCA XFRA ES0130625512 ENCE ENERGIA+CELUL.EO-,90 0.060 EUR

CMAB XFRA ES0124244E34 MAPFRE S.A. NOM. EO -,10 0.061 EUR

BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.022 EUR

NBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.051 EUR

LUY1 XFRA BMG5695X1258 LUK FOOK HLDGS LTD HD-,10 0.060 EUR

EM7A XFRA BMG313891027 EMPEROR ENTMT HOTEL SUBD. 0.003 EUR

EM3A XFRA BMG3036C2239 EMPEROR INTL SUBDIV.HD-01 0.005 EUR

JHA XFRA AU000000JHX1 JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS 0.085 EUR

XFRA DE000HSH3230 HSH NORDBANK MZC 12 12/19 0.000 %

2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.064 EUR

7HP XFRA US40434L1052 HP INC DL -,01 0.118 EUR

AT1 XFRA LU1673108939 AROUNDTOWN EO-,01 0.163 EUR

OXN5 XFRA DE0008492356 NORIS-FONDS 2.702 EUR

AZDA XFRA US0025353006 AARON'S INC. A DL -,50 0.025 EUR

WC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.092 EUR

TX3A XFRA TH0765010Z16 AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 0.022 EUR

472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25 0.044 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR

FLXD XFRA IE00BF2B0L69 FRAN.LIB.Q EU DIV.UC. EOD 0.178 EUR

FLXX XFRA IE00BF2B0M76 FRAN.LIB.Q GL.DIV.UC.DLD 0.115 EUR