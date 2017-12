FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AVLA XFRA US00912X3026 AIR LEASE CORP. A DL -,01 0.085 EUR

RMT XFRA KYG748071019 REGINA MIR.INTL HLD.DL-01 0.003 EUR

MCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.530 EUR

LGQI XFRA LU0832436512 MUL-LY.SG G.Q.I.N.UE DE 1.430 EUR

38N XFRA KYG6362E1017 NAMESON HLDNGS LTD HD-,01 0.005 EUR

IC2 XFRA US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCH.INC 0.170 EUR

MWZ1 XFRA US59156RBP29 METLIFE N-C PFD C 0.002 %

1UM XFRA KYG9320L1005 UNION MED.HLTHC.HD-,00001 0.014 EUR

LGWS XFRA LU1598690169 LYX I.-L.MSCIEMU VA. D-EO 0.460 EUR