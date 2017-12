FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FBGA XFRA LU0132935627 F+C FD-HVB STIFTUNGSFDS 13.860 EUR

FK9A XFRA AT0000858915 RT VORSORGE 14 RENT.INH. 0.750 EUR

IWTM XFRA AT0000858220 ESPA BD EO-MUENDELRENT A 0.110 EUR

IWT1 XFRA AT0000858105 ESPA RES.EO PL.(A)(EUR) 0.180 EUR

IWT7 XFRA AT0000812979 ESPA RESER.EO PL.(T)(EUR) 0.146 EUR

XFRA DE000HSH4F31 HSH NORDBANK MZC 3 13/19 0.000 %

TR1 XFRA US74144T1088 T.ROW.PR.GRP DL-,20 0.483 EUR

PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 1.018 EUR

MRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.167 EUR

3FE XFRA US3174851002 FINANCIAL ENGINES DL-0001 0.059 EUR

EV9 XFRA US29382R1077 ENTRAVISION A DL-,0001 0.042 EUR

DP5 XFRA US26138E1091 DR.PEPPER SNAPPLE DL-,01 0.492 EUR

EC6A XFRA US2067104024 CONCURRENT COMPUTER DL-01 0.102 EUR

A3I XFRA US03071H1005 AMERISAFE INC. DL-,01 3.138 EUR

ENP1 XFRA TREENKA00011 ENKA INSAAT VE SAN. TN 1 0.009 EUR

NVAF XFRA TH0400010R10 GD.L.PRP.DEV.-NVDR-BA4,75 0.006 EUR

LYPS XFRA LU0496786574 MUL-LYX.S+P500UC.ETF D-EO 0.170 EUR

EBN XFRA KYG2917V1023 E.BON HOLDINGS HD-,10 0.001 EUR

LYPP XFRA FR0010833574 LY.FTSE E./N.G.D.UETF DEO 0.900 EUR

LYPM XFRA FR0010833566 LY.FTSE E./N.U.S.UETF DEO 1.160 EUR

LYPL XFRA FR0010833558 L.FTSE E./N.D.E.U.ETF DEO 0.220 EUR

LRX2 XFRA FR0010481127 LYX.EUROMTS CO.BD A.U.ETF 1.110 EUR

LYMF XFRA FR0010378604 LYX.ST.EU.SE.DI.30 U.ETF 0.110 EUR

LYME XFRA FR0010361675 LYX.HONG KONG(HSI)U.ETF D 0.170 EUR

LYYA XFRA FR0010315770 LYX.MSCI WORLD U.ETF DEO 1.220 EUR

LYYB XFRA FR0010296061 LYX.MSCI USA U.ETF DEO 2.960 EUR

LYY5 XFRA FR0010261198 LYXOR MSCI EUR.U.ETF DEO 0.840 EUR

DJAM XFRA FR0007056841 LYX.D.JON.IN.AV.U.ETF DEO 1.630 EUR

LYSX XFRA FR0007054358 LYX.EU.ST.50(DR)U.E.DEO 0.140 EUR

4HL XFRA FR0000052516 VILMORIN+CIE.INH.EO 15,25 1.600 EUR

GO5 XFRA CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.017 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.063 EUR

G2O XFRA BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD. DL 1 0.042 EUR

XCD XFRA BMG1744V1037 CAFE CORAL HLDGS HD-,10 0.020 EUR

95C XFRA US1438731077 CAROLINA FI.CORP.NE.DL-01 0.042 EUR