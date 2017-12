Welcome to Desma Open House! Let's talk future! - mit diesen Worten begrüßte der humanoide Roboter am 27. und 28. September die rund 500 Besucher auf dem internationalen Branchenevent des Maschinenbauers Desma aus Fridingen in der Stadthalle Tuttlingen. Der Fokus der Veranstaltung lag auf zukunftsweisenden Themen der Entwicklung und Integration von Produktionslösungen, der Digitalisierung und Automatisierung.

Den Auftakt zur Veranstaltung gab Geschäftsführer Martin Schürmann mit seinem Vortrag über Megatrends, denen wir uns in Zeiten der schnellen Veränderung und welche vielfältigen Lösungen die Desma hierzu bereits anbietet und weitergehend entwickelt. Während sich der Umsatz der Desma-Gruppe innerhalb der letzten zehn Jahre von knapp 50 Mio. EUR auf in diesem Jahr leicht über 100 Mio. EUR verdoppelt hat, wurden 23 Mio. EUR an allen Standorten investiert. Jüngste Projekte sind hierbei die Erweiterungen der Produktionsflächen um 2.200 m2 an den Standorten in Deutschland und Slowakei. Ferner die Einrichtung des Formenbaus in China, die Anschaffung des 4. Hochleistungsfräszentrums für die Gruppe in der Slowakei sowie die bisher größte Einzelinvestition in den Maschinenpark mit der Zeitmaschine, einem für 2,3 Mio. EUR bestellten kombinierten Dreh-/ Fräszentrums mit Roboterautomation für den Standort in Fridingen. Wichtig war Schürmann hierbei zu betonen, dass sich andere Sondermaschinenbauer durch 100%-iges Outsourcing zum Montagebetrieb degradiert hätten. Die Flexibilität, hohe Verfügbarkeit, One-Piece-Flow, Qualitätsanforderungen, Know-how-Schutz und nicht zuletzt die Kostenkontrolle seien für das Unternehmen die Motivation dazu, die Wertschöpfungstiefe zu erhöhen. Das Investitionsvolumen für die Jahre 2017/2018 beträgt 6,5 Mio. EUR.

Mit Investitionen fit für die Zukunft

Wichtig ist allerdings auch die Investition in die Ausbildung und Weiterqualifikation. Das Maschinenbauunternehmen investiert hier jährlich knapp 1,0 Mio. EUR in 15 Prozent der Belegschaft. Dazu gehört auch die One Team und Desma 4.0 Initiative, ...

