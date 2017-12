Die Aktie der Commerzbank steigt und steigt und lässt sich dabei nicht von dem aktuell wenig dynamischen Gesamtmarkt beirren. Die Analysten stehen dem recht ratlos gegenüber, was die Frage aufwirft, wer denn da kräftig kauft - und mit welchem Ziel.

Seit dem Oktober letzten Jahres bewegt sich die Aktie der Commerzbank in einem steilen mittelfristigen Aufwärtstrend. Nach einem Kurszuwachs von 75 Prozent allein in 2017 liegen nun sogar die markanten Zwischenhochs aus 2014 und 2015 wieder in Schlagdistanz - ein beeindruckendes Comeback.

Und das, obwohl die versammelte Analystenzunft längst kein Kurspotenzial mehr sieht. Seit Anfang November wurden 20 Studien veröffentlicht, eine Kaufempfehlung (mit einem Kursziel von 13,90 Euro) gab es nur von der Citigroup. Die anderen Häuser sprechen Halte- und Verkaufsempfehlungen aus, das durchschnittliche Konsenskursziel liegt lediglich bei 9,90 Euro und damit weit unter der aktuellen Notierung.

Institutionelle Investoren, die den Empfehlungen der Analysten folgen, fallen damit als Käufer weitgehend aus. Die Frage ist daher, wer ansonsten ...

