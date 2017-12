FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat im November etwas mehr als 5 Millionen Fluggäste verzeichnet. Das ist ein kräftiges Plus von 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Allerdings mussten im November 2016 wegen Streiks zahlreiche Flüge gestrichen werden. Bereinigt um diesen Effekt lag der Zuwachs aber immer noch bei 11,8 Prozent, weil Fluggesellschaften zum Winterflugplan 2017/2018 ihr Angebot aufstockten. Das Cargo-Aufkommen stieg im vergangenen Monat um 4,9 Prozent auf 200.827 Tonnen.

Bezogen auf das laufende Gesamtjahr liegen die Passagierzahlen mit 59,9 Millionen um 6 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Das Frachtaufkommen kletterte im Zeitraum Januar bis November um 4,3 Prozent auf rund 2,05 Millionen Tonnen.

Auch die internationalen Beteiligungsflughäfen entwickelten sich durchweg positiv. Der slowenische Flughafen Ljubljana zählte 121.520 Fluggäste, ein Plus von 22,6 Prozent. Der Flughafen in Lima, Peru, verbuchte einen Anstieg von 9,5 Prozent auf rund 1,7 Millionen Passagiere.

Die 14 griechischen Regionalflughäfen verzeichneten insgesamt einen leichten Anstieg von 1,2 Prozent auf 653.391 Fluggäste. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen in Antalya nahm um 10,1 Prozent auf 959.182 Fluggäste zu. Der russische Flughafen St. Petersburg sowie der chinesische Airport in Xi'an nahmen jeweils um 14,4 beziehungsweise 14,2 Prozent auf rund 1,1 Millionen respektive auf 3,4 Millionen Fluggäste zu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2017 01:16 ET (06:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.