Liebe Leser,

wie immer zu Wochenbeginn an dieser Stelle unser Blick auf den Gesamtstand der Nettoleerverkaufspositionen im DAX sowie die Veränderungen auf Wochenbasis. Die Leerverkäufer vergrößerten in der vergangenen Woche lediglich bei ProSiebenSat.1 ihre Position. Der Aufbau fiel aber minimal aus. Bei der Deutschen Bank kam es in geringem Umfang zu einem Abbau, bei RWE wurde eine in der Vorwoche aufgebaute Position wieder unter die meldepflichtige Grenze von 0,50 % reduziert.

Was ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...