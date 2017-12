Von Mike Cherney

SYDNEY (Dow Jones)--Der französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco kauft den australischen Betreiber von Einkaufszentren in den USA, Westfield, für 20,8 Milliarden australische Dollar (umgerechnet 13,3 Mrd Euro). Die Westfield Corp, die in den USA unter anderem die Ladenpassage im World Trade Center in New York betreibt, stimmt ihrer Übernahme zu.

Die Offerte in bar und Aktien von Unibail-Rodamco bewertet die Westfield-Anteile mit 10,01 australischen Dollar je Stück. Das entspricht einem Aufschlag von fast 18 Prozent auf den jüngsten Schlusskurs in Höhe von 8,50 Dollar. Die Westfield-Aktie war bei Börsenöffnung am Dienstag vor Bekanntgabe des Deals vom Handel ausgesetzt.

Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde ein globaler Betreiber und Entwickler von Flagship-Shoppingcentern den USA und Europa mit einem Bruttomarktwert von 72,2 Milliarden US-Dollar entstehen. Geführt würde der fusionierte Konzern von Unibail-Rodamco-CEO Christophe Cuvillier.

Westfield hatte die Geschäfte in Australien und Neuseeland 2014 in ein separates Unternehmen ausgegliedert und sich in den vergangenen Jahren auf prestigeträchtige Einkaufszentren konzentriert. Das war auch eine Reaktion auf die wachsende Konkurrenz durch Online-Shopping.

