BARCLAYS STARTET UNIBAIL-RODAMCO MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 240 EUR BARCLAYS STARTET 'EUROPEAN REAL ESTATE' MIT 'NEUTRAL' BARCLAYS STARTET ADO PROPERTIES MIT 'UNDERWEIGHT' BARCLAYS STARTET DEUTSCHE WOHNEN MIT 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS STARTET TAG IMMOBILIEN MIT 'OVERWEIGHT' BARCLAYS STARTET VONOVIA MIT 'OVERWEIGHT' BERENBERG STARTET HELLOFRESH MIT 'BUY' - ZIEL 14 EUR BERENBERG STARTET SGL GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 13,50 EUR BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 10,50 (9,10) EUR - 'BUY' DEUTSCHE BANK STARTET HELLOFRESH MIT 'BUY' - ZIEL 12 EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR SLM SOLUTIONS AUF 43 (31) EUR - 'HOLD' JPMORGAN STARTET HELLOFRESH MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 11 EUR JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 26,50 (23,50) EUR - 'UNDERWEIGHT' MORGAN STANLEY STARTET...Den vollständigen Artikel lesen ...