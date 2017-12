IT-Spezialist Atos will Chipkarten-Hersteller Gemalto schlucken Fabasoft AG hat eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu 10% unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen UNIBAIL-RODAMCO WILL 7,55 USD JE AKTIE FÜR WESTFIELD ZAHLEN UNICREDIT SCHLIESST VERKAUF VON ZWEI BETEILIGUNGEN AN BANK PEKAO AB - VERKAUF ERHÖHT ERGEBNIS UM 105 MIO EUR UND CET1 UM KNAPP 3 BPS Zurich kauft für Milliardenbetrag australischen Lebensversicherer DLG (VB +0,3%) DIALOG SEMI CHIPS KOMMEN IM HUAWEI MATE 10 ZUM EINSATZ FRAFRAPORT: PASSAGIERZAHL FRANKFURT NOVEMBER MEHR ALS 5 MIO; +11,8% (BEREINIGT) - CARGO-AUFKOMMEN +4,9% LXSKreise: Lanxess ist an Spezialchemie-Geschäft von Akzo Nobel interessiert SNHEZB hält weiter Steinhoff-Anleihen - Südafrikas Parlament hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...