flatex Morning-news EUR/USD

Das Währungspaar EUR/USD ging es in der neuen Woche gemächlich an. Am Montag erreichte das meistgehandelte Währungspaar nicht einmal eine Handelspanne von 50 Pips. Die Markteilnehmer lehnten sich demnach vor den beiden Notenbankentscheidungen der Fed am Mittwoch und der EZB am Donnerstag nicht weit aus dem Fenster.

Zur Charttechnik: Das Währungspaar bewegte sich von seinem letzten Hoch vom 27. November von 1,1961 bis zum jüngsten Verlaufstief vom 08. Dezember bei 1,1730. Die nächsten Widerstände wären bei den Marken von 1,1819/1,1846/1,1873/1,1907 und 1,1961 zu ermitteln, während die Unterstützungsbereiche auf 1,1756/1,1730/1,1704/1,1675/1,1642 und 1,1587 zu verorten wären. Danach käme noch das übergeordnete Tief von 1,1554 in Betracht.

