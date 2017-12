Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Silberbarren (1000g) +0,17% auf 591, davor 11 Tage im Minus (-6,36% Verlust von 630,1 auf 590), Silber Philharmoniker 1/1 +0,11% auf 18,36, davor 11 Tage im Minus (-6,33% Verlust von 19,58 auf 18,34), Hugo Boss -0,57% auf 71,49, davor 9 Tage im Plus (6,5% Zuwachs von 67,51 auf 71,9), Oberbank AG VZ +0,21% auf 71,15, davor 6 Tage ohne Veränderung , EUR/USD Spot +0,07% auf 1,177, davor 6 Tage im Minus (-1,18% Verlust von 1,19 auf 1,18), LPKF Laser +2,46% auf 8,801, davor 6 Tage im Minus (-4,58% Verlust von 9 auf 8,59), SAP -0,88% auf 94,7, davor 5 Tage im Plus (2,54% Zuwachs von 93,17 auf 95,54), adidas -3,1% auf 175, davor 5 Tage im Plus (3,14% Zuwachs von 175,1 auf 180,6), RWE -0,59% auf 20,275, davor 5 Tage im Plus (6,5% Zuwachs von 19,15 auf...

