Weiterhin eine eher abwartende Haltung bei den Investoren: Analysten sprachen von "Desinteresse am Markt". Man warte auf die Aussagen der US-Notenbank am Mittwochabend. Stützend auf die Märkte wirkten aber die guten US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag nach und die Hoffnung auf eine baldige US-Steuerreform. Etwas Störfeuer kam vom Devisenmarkt, wo der Euro erneut die 1,18er-Marke von unten anstestete. Am Aktienmarkt tendierten die als zinsempfindlich geltenden Technologietitel wieder zur Schwäche. Gewinnmitnahmen aus Sorge vor hohen Bewertungen und die Rotation in andere Sektoren drückten den Stoxx-Technologieindex um 0,6 Prozent. Vivendi kletterten um 2,7 Prozent. Hoffnungen, dass der Streit mit Mediaset gütlich beigelegt werden kann, stützten. Diese...

