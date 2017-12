Die Privatbank Berenberg hat SGL Group mit "Buy" und einem Kursziel von 13,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach den Verkäufen von Geschäftsteilen sei SGL nun nicht mehr der stark schwankungsanfälligen Konjunktur in der Stahl- und Aluminiumindustrie ausgesetzt, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Durch die neue Aufstellung könne das Unternehmen nun besser von den Wachstum versprechenden Feldern E-Mobilität und Energie-Effizienz profitieren. Die Aktie biete derzeit eine attraktive Einstiegsgelegenheit./she/zb Datum der Analyse: 11.12.2017

