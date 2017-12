Delignit AG: Liefervertrag im Bereich Automotive um weiteres Jahr verlängert

- Unverändert gute Auftragsentwicklung in beiden Marktbereichen - Produktionskapazitäten werden weiter ausgebaut - Bestätigung der Prognose für 2017 - Vorstandsverträge um weitere fünf Jahre verlängert

Blomberg, 12. Dezember 2017. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, ist von der Deutschlandtochter eines internationalen Automobilkonzerns für ein weiteres Jahr als Lieferant für die Ausstattung von Transporter-Sondermodellen beauftragt worden. Bei dem bestehenden Liefervertrag hat der Kunde die entsprechende Verlängerungsoption genutzt. Die Delignit AG beliefert den Kunden mit einer Komplettausstattung bestehend aus Transporterboden, Seitenwand sowie Zurrschienen inklusive Befestigungstechnik. Die Vertragsverlängerung entspricht voraussichtlich einem Umsatz in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionenbetrages.

Neben der unverändert guten Entwicklung im Marktbereich Automotive, verzeichnet die Delignit AG auch im Bereich Technological Applications - und hier insbesondere im Bereich der Schienenverkehrsanwendungen - eine weiter erfreuliche Auftragsentwicklung.

Entsprechend investiert die Delignit AG weiter in den Ausbau der Produktionskapazitäten sowie in die Optimierung der Produktionsabläufe. Für das Gesamtjahr 2017 wird die Prognose bestätigt. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, erwartet die Delignit AG eine Marge am oberen Ende der genannten Spanne von 7,5 bis 8,3 Prozent. Für den Umsatz wird ein Anstieg um rund 10 Prozent und damit am unteren Ende der Prognose erwartet.

Für Kontinuität an der Unternehmensspitze der Delignit AG ist auch in den kommenden Jahren gesorgt. Die beiden Vorstandsverträge und die Berufung von Markus Büscher (CEO) und Thorsten Duray (CSO) wurden entsprechend durch den Aufsichtsrat um weitere fünf Jahre, bis Ende September 2023, verlängert.

Über den Delignit Konzern:

Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u.a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z.B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u.a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheitsstandards von Gebäuden eingesetzt.

Der Delignit-Werkstoff basiert überwiegend auf europäischem Laubholz, ist in seinem Lebenszyklus CO2-neutral und somit nichtregenerativen Werkstoffen ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit-Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Delignit AG notiert im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com.

Kontakt: edicto GmbH Dr. Sönke Knop Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt Tel. 069-90550551 Fax 069-90550577 eMail: delignit@edicto.de

