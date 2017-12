wallstreet:online AG: Planzahlen 2018

DGAP-News: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Planzahlen/Planzahlen wallstreet:online AG: Planzahlen 2018 12.12.2017 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

wallstreet:online AG: Planzahlen 2018

- Umsatz Plan 2018: 6.365 TEUR - 7.780 TEUR - Ergebnis vor Steuern Plan 2018: 2.374 TEUR - 2.900 TEUR

Berlin, 12. Dezember 2017 - Die wallstreet:online AG (WKN A2G S60/ISIN DE000A2GS609), Deutschlands größte Finanz-Community, gibt heute die Gesamtjahres-Planung 2018.

Demnach plant die wallstreet:online AG für das Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatz in einer Bandbreite von 6.365 TEUR - 7.780 TEUR und einem Ergebnis vor Steuern in einer Range von 2.374 TEUR - 2.900 TEUR. In dieser Planung sind die erwarteten Umsatz- und Ergebnisbeiträge der zukünftigen Tochtergesellschaft Markets Inside Media GmbH bereits berücksichtigt.

Über www.wallstreet-online.de

wallstreet-online.de ist mit 990.000 Unique Usern (AGOF 2017-8) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 4.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zu einem umfassenden Informationsportal in allen Fragen zu Börse & Geldanlage.

Pressekontakt: Michael Bulgrin wallstreet:online AG Tel: +49 (0 30) 20 456 382 presse@wallstreet-online.de

12.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Seydelstraße 18 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450

E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de

Internet: www.wallstreet-online.de ISIN: DE000A2GS609 WKN: A2GS60

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

637641 12.12.2017

ISIN DE000A2GS609

AXC0060 2017-12-12/09:00