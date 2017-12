Der wieder steigende Aktienkurs von Steinhoff (WKN: A14XB9) könnte bereits ein Vorbote sein: Ziehen die Banken mit und halten sie die Füße still? Dann könnte dem skandalerschütterten Handelskonzern die Wende gelingen.

Am kommenden Montag will sich Steinhoff mit seinen Geldgebern treffen. Bereits jetzt arbeitet man an einem Stillhalteabkommen. Man hat bereits eine Reihe von Experten mit ins Boot geholt, um auch das Vertrauen bei den Banken wieder zu stärken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...