Haar, 12.12.2017 - Die US-Tochter OLDI der Softing Management-Holding hat einen Millionen-Auftrag zur Entwicklung und exklusiven Lieferung von Steuerungselektronik und -software erhalten.

Das US-amerikanische Unternehmen Online Development Inc. (OLDI) mit Sitz in Knoxville (Tennessee), eine Gesellschaft der Softing Management-Holding, hat mit einem führenden Hersteller einen Vertrag im Wert von knapp drei Millionen US-Dollar zur Entwicklung von Elektronik und Software zur Steuerung und Überwachung von elektrischen Antrieben abgeschlossen. Nach Abschluss der Entwicklung werden mit Produktionsstart über einen Zeitraum von mehr als 4 Jahren zusätzliche, jährliche Produktumsätze von bis zu zwei Millionen US-Dollar erwartet. Das ist der bisher größte durch einen Einzelkunden erteilte Auftrag in der Unternehmensgeschichte.

"Für OLDI öffnet sich damit ein neues Kundensegment sowie der Einstieg in Systeme, die nach den hohen Anforderungen der funktionalen Sicherheit (Safety) entwickelt werden. Wir sehen uns damit für weitere Aufträge aus diesem Marktsegment ausgezeichnet", erklärt Dr. Wolfgang Trier, Vorstandsvorsitzender der Softing AG.

Der Umsatz aus der Entwicklungsleistung zu rund 40% in 2018 und zu rund 60% im Folgejahr realisiert werden. Ab 2019 ist zusätzlich mit den Umsätzen aus dem Produktgeschäft zu rechnen.

Über Softing Die Softing Unternehmensgruppe ist Spezialist für die Implementierung des digitalen Datenaustausches und für die Verbesserung der Datenkommunikation in Anwendungen der Fahrzeugindustrie, der industriellen Automatisierung und im Bereich IT-Netzwerke. Die Produkte und Lösungen von Softing orientieren sich an den steigenden Anforderungen an eine integrierte und sichere Datenkommunikation. Die nach mittelständischen Prinzipien und Werten geführte Management-Holding ist international fokussiert und strategischer Partner für global agierende Unternehmen. Mehr Informationen unter: https://company.softing.com/

Über OLDI

Seit 1989 entwickelt OLDI Computer- und Kommunikationsmodule für die Steuerungsplattformen führender Hersteller. Das Unternehmen verfügt über Know-how und Erfahrung mit einer breiten Palette von Feldbus- und Industrial Ethernet-Protokollen. Mehr Informationen unter: http://www.oldi.com/

Kontakt: Dr. Wolfgang Trier Vorstandsvorsitzender

