Medienmitteilung

Basel, 11. Dezember 2017

Bank Cler lanciert App Quanto für Immobilienbewertung

Die Bank Cler baut ihr digitales Angebot weiter aus und lanciert mit «Bank Cler Quanto» eine App zur Bewertung von Immobilien. Damit ist sie die erste Schweiz weit tätige Bank mit diesem Angebot. Alle, die auf der Suche nach ihrer Traumimmobilie sind, ein Objekt verkaufen möchten oder neugierig auf eine Einschätzung ihres Eigenheims sind, können mit «Bank Cler Quanto» einfach und schnell eine Kurzbewertung einer Immobilie vornehmen. Egal ob Einfamilienhaus oder Wohnung.

Kurzbewertung per Knopfdruck

Der App-Nutzer steht vor der Immobilie, macht mit seinem Smartphone ein Foto und erhält sofort eine erste Kurzbewertung. Angezeigt wird ein Wertbereich für ein typisches Objekt am entsprechenden Standort. Mit wenigen Reglern kann der Interessent die Grundstücksfläche, Nettowohnfläche, Anzahl Zimmer und Baujahr anpassen und so die Schätzung präzisieren. Mit einem Klick kann sich der Nutzer die Kurzbewertung zudem per E-Mail zusenden lassen.

CEO Sandra Lienhart sieht in der App eine ideale Chance, neue Kunden zu gewinnen. «Zusammen mit der Kurzbewertung kann der Interessent auf Wunsch einen Beratungstermin bei der Bank Cler anfordern. Eine gute Möglichkeit, die Bank Cler besser kennen zu lernen.»

Die App «Bank Cler Quanto» ist kostenlos und sowohl für (iOS: https://itunes.apple.com/us/app/bank-cler-quanto/id1318643431?l=de&ls=1&mt=8)- und (Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.bankcler.quanto)-Geräte ab sofort erhältlich.

(Link zum Video der App: https://youtu.be/zC__jaTn__k)

Weitere Auskünfte erteilt:

Natalie Waltmann

Leiterin Kommunikation

Bank Cler AG, CEO Office

Telefon: 061 286 26 03

E-Mail: (natalie.waltmann@cler.ch: mailto:natalie.waltmann@cler.ch)