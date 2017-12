The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2017



ISIN Name

US0010841023 AGCO Corp. USA

US0015471081 AK Steel Holding Corp.

US02043Q1076 Alnylam Pharmaceuticals Inc.

US02376R1023 American Airlines Group Inc.

US0304201033 American Water Works Co. Inc.

US0718131099 Baxter International Inc.

US1713401024 Church & Dwight Co. Inc.

US2017231034 Commercial Metals Co.

US2193501051 Corning Inc.

US24703L1035 Dell Technologies Inc.

CH0025751329 Logitech International S.A.

CH0011037469 Syngenta AG