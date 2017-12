Es scheint, dass es auch mit der IDD weiter Diskussionsbedarf dazu gibt, wer was in Sachen Honorarberatung darf. Aus Ihrer Sicht: Was darf der Versicherungsmakler, was darf der Versicherungsberater?Versicherungsmakler konnten bereits bisher gegen Honorar beraten. Sie wurden nur ständig durch Falschmeldungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...