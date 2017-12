Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Aktie von ProSiebenSat.1 in ihre Premiumliste für mittlere und kleine Unternehmen aufgenommen. Das Anlageurteil "Buy" mit Kursziel 37 Euro bekräftigte Analyst Christophe Cherblanc in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ProSiebenSat.1 habe das attraktivste Chance-/Risikoprofil unter den frei empfangbaren europäischen Fernsehsendern./ck/stk Datum der Analyse: 11.12.2017

AFA0012 2017-12-12/09:59

ISIN: DE000PSM7770