*Leipzig/Eschborn, 12.12.2017* - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat die 41.000 Quadratmeter große Landmark-Immobilie LG Tower in der Alfred-Herrhausen-Allee in Eschborn bei Frankfurt am Main mit Gewinn veräußert. publity hatte das Objekt in 2015 als 548. Immobilie im Asset-Management-Portfolio erworben und den Vermietungsstand seitdem deutlich verbessern können. Durch den profitablen Verkauf realisiert die Gesellschaft nun die wertsteigernde Entwicklung der Immobilie durch das Asset Management. Das Gebäude wurde in 2002 auf einem 11.775 Quadratmeter großen Grundstück erstellt und verfügt über 23 Etagen sowie über zwei Anbauflügel. Mit insgesamt 12 Aufzügen und einer flexiblen Nutzbarkeit der Räumlichkeiten ist die Immobilie sowohl als Single- als auch als Multi-Tenant-Objekt geeignet. Insgesamt 906 PKW-Stellplätze gehören ebenfalls zum Bürokomplex. Der Bürostandort Eschborn gehört zu einem der dynamischsten Bürostandorte in Deutschland und verfügt über eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur sowie Anbindung an die Frankfurter Innenstadt und den Frankfurter Flughafen. Zahlreiche namhafte Unternehmen wie Siemens, Deutsche Telekom, Ernst & Young und IBM haben hier ihren Sitz. "Der Bürokomplex in Eschborn gehört zu einem der prominentesten Immobilien der Bürostadt. Es zeichnet sich insbesondere durch seine exzellenten Standortvorteile, Gebäudequalität und Flexibilität in der Nutzung aus. Der profitable Verkauf nach lediglich knapp zwei Jahren belegt unser erfolgreiches Asset Management sowie die hohe Nachfrage auch bei großvolumigen Objekten", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. Die Kanzlei CMS Hasche Sigle sowie NAI apollo haben die Transaktion begleitet. *Pressekontakt:* Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

