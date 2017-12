flatex Morning-news DAX update

Am Dienstag schlossen die asiatisch-pazifischen Leitindizes überwiegend in der Verlustzone. Die Ausnahme bildete der australische ASX200, der sich im Plus halten konnte. Die US-Futures hingegen tendieren freundlich und durchweg im grünen Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete mit 13.131,41 Punkten. Bis dato tritt der Deutsche Aktienindex noch auf der Stelle Der Hexensabbat am Freitag könnte als Event jedoch als Trigger für eine Weihnachtsrally dienen. Wenn die Rallye noch starten will, so könnte dies bereits Mittwoch oder Donnerstag mit ersten Sequenzen passieren.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex startete mit einem leichten Tagesverlust von 0,23 Prozent in die neue Woche. Der Schlusskurs lag bei 13.123,65 Punkten. Ausgehend von seinem Verlaufstief vom 01. Dezember bei 12.810,13 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch vom 08. Dezember bei 13.240,92 Punkten wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 13.139/13.193/13.241/13.289, sowie 13.343/13.405 und 13.507 Punkten zu ermitteln. Die nächsten Unterstützungen fänden sich bei den Marken von 13.076/13.025/12.975/12.911/12.853 und 12.810 Punkten.

