Erst sauste die vorher monatelang geschmähte Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) im September und Oktober wie eine Rakete nach oben, dann ging es im November wieder abwärts. Eigentlich nur eine Korrektur der vorherigen Rallye. Aber noch kommt der Kurs nicht wieder ins Laufen. Vorweihnachtliche Ruhe? Geschlossene Bücher bei den großen Adressen? Glauben Sie das lieber nicht, Sie könnten ansonsten etwas verpassen. Denn das momentane Wassertreten kann sehr wohl nur an einem Aspekt liegen, der in Kürze erledigt ist:

Am "dreifachen Hexensabbat", dem großen Abrechnungstermin für Optionen und Futures an der Terminbörse. Daimler bewegt sich seit gut einem Monat in einer relativ engen Handelsspanne zwischen 68 und 71 Euro. Wer am Optionsmarkt Call oder Puts kauft, setzt normalerweise darauf, dass die Aktie aus dieser Handelsspanne ausbricht. Die großen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...